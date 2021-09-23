Свердловские власти утвердили порядок определения границ проектов КРТ

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2021. Правительство Свердловской области утвердило порядок определения границ проектов комплексного развития территорий (КРТ), сообщает информационный портал региона.
«Документ определяет перечень данных и параметров для обследования и анализа района на стадии подготовки проекта КРТ. Также в постановлении расписано, в каких случаях решение о комплексном развитии жилой застройки принимает правительство Свердловской области, а в какой —– глава муниципалитета. Устанавливается также предельный срок для проведения общих собраний собственников многоквартирных домов, включенных в проект КРТ. Он составляет три месяца с даты опубликования проекта решения о комплексном развитии территории жилой застройки», — говорится в сообщении.
Ранее правительство Свердловской области определило критерии для включения домов в проекты комплексного развития территорий.
В зону КРТ могут попасть дома высотой в три этажа и ниже, имеющие деревянные стены или деревянные перекрытия и построенные до 1970 года. В Екатеринбурге насчитывается свыше 1,3 тыс. таких строений. Также в проекты КРТ могут включить дома высотой до пяти этажей, сданные в эксплуатацию в период с 1946 по 1970 год включительно. Кроме того, в зону комплексного развития территорий могут попасть дома до пяти этажей, в которых отсутствуют централизованные водопровод, канализация, электричество или отопление.
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