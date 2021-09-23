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23.09.2021

Южный Урал занял последнее место в рейтинге регионов РФ по размеру выданных в августе ипотечных кредитов

УрБК, Челябинск, 23.09.2021. В Челябинской области средний размер выданных в августе этого года ипотечных кредитов составил 1 млн 983 тыс. 715 руб., что на 0,9% меньше показателя июля этого же года (2 млн 002 тыс. 136 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял 30-е место рейтинга среди 30 российских регионов. В числе аутсайдеров по размеру выданных в августе ипотечных кредитов также оказались Самарская (2,47 млн руб.) и Оренбургская (2,4 млн руб.) области, Пермский (2,35 млн руб.) и Алтайский (2,12 млн руб.) края.

Согласно исследованию НБКИ, наиболее сильно средний размер выданных ипотечных кредитов за месяц снизился в Хабаровском крае (минус 7,5%), Воронежской области (минус 5,9%), Приморском крае (минус 5,7%), Ростовской области (минус 4,5%) и Санкт-Петербурге (минус 1,4%). В то же время заметнее всего вырос этот показатель в Кемеровской области (плюс 23,3%), Ставропольском крае (плюс 15,9%), Саратовской (плюс 14,5%) и Волгоградской (плюс 11,8%) областях, а также в Башкортостане (плюс 8%).

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