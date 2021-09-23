В Свердловской области плата за капремонт в 2022 году вырастет на 4%

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2021. В Свердловской области с 1 января 2022 года минимальный взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (МКД) вырастет на 4% — с 10,11 руб. до 10,51 руб. с квадратного метра. Такое решение принято с связи с прогнозируемым уровнем инфляции на следующий год, сообщает департамент информационной политики.



Этот показатель пересматривается каждый год в срок до 1 октября. Такой порог установлен для своевременной организации ремонтных работ в МКД и произведения расчетов с подрядчиками.



Поскольку взнос на капремонт вырастет, то региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг будет пересмотрен, так как на его основе считаются субсидии для малообеспеченных категорий граждан.



«В отношении них по-прежнему действуют социальные гарантии в виде предоставления субсидий из областного бюджета на компенсацию оплаты жилья и коммунальных услуг. Воспользоваться мерами поддержки смогут все семьи и одиноко проживающие граждане со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума — если доля расходов на услуги ЖКХ в их совокупном доходе превышает 12%. Для остальных свердловчан этот затратный максимум установлен на уровне 22%», — объяснил министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.