В Свердловской области плата за капремонт в 2022 году вырастет на 4%

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2021. В Свердловской области с 1 января 2022 года минимальный взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (МКД) вырастет на 4% — с 10,11 руб. до 10,51 руб. с квадратного метра. Такое решение принято с связи с прогнозируемым уровнем инфляции на следующий год, сообщает департамент информационной политики.
Этот показатель пересматривается каждый год в срок до 1 октября. Такой порог установлен для своевременной организации ремонтных работ в МКД и произведения расчетов с подрядчиками.
Поскольку взнос на капремонт вырастет, то региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг будет пересмотрен, так как на его основе считаются субсидии для малообеспеченных категорий граждан.
«В отношении них по-прежнему действуют социальные гарантии в виде предоставления субсидий из областного бюджета на компенсацию оплаты жилья и коммунальных услуг. Воспользоваться мерами поддержки смогут все семьи и одиноко проживающие граждане со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума — если доля расходов на услуги ЖКХ в их совокупном доходе превышает 12%. Для остальных свердловчан этот затратный максимум установлен на уровне 22%», — объяснил министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
УрБК, Екатеринбург, 06.08.2019. На компенсацию затрат жителей Среднего Урала по платежам за услуги ЖКХ из регионального ...24.06.2014 В Свердловской области утвердили региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2014 год
УрБК, Екатеринбург, 24.06.2014. На заседании правительства Свердловской области 24 июня принят проект постановления «Об ...03.07.2013 Правительство Свердловской области утвердило размер областного стандарта стоимости услуг ЖКХ
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2013. Новый стандарт стоимости услуг ЖКХ установлен в разрезе муниципальных образований ...02.07.2013 Новый стандарт стоимости коммунальных услуг появился в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2013. Правительство Свердловской области утвердило размер регионального стандарта стоимости ...16.01.2012 В Свердловской области утвержден областной стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2012 год
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2012. На заседании правительства Свердловской области принято постановление «Об областном ...