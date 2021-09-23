Жительница Екатеринбурга через суд добилась от «Росгосстраха» выплаты за украденный iPhone

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2021. Жительница Екатеринбурга через суд добилась от ПАО СК «Росгосстрах» выплаты за украденный у нее смартфон Apple iPhone 11 256Gb. Компания утверждала, что данное происшествие не было страховым случаем, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Смартфон был куплен в декабре 2019 года и застрахован на два года на сумму 73 тыс. 990 руб. В мае 2020 года он был похищен из сумки владелицы, находившейся в почтовом отделении. Покупательница обратилась в полицию, где было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Когда клиентка попыталась обратиться за страховой выплатой, то получила отказ.



«Свою позицию ПАО СК «Росгосстрах» аргументировало тем, что уголовное дело возбуждено по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину», а в договоре прописано, что полным страховым риском является, в том числе, кража с незаконным проникновением в помещение, иное хранилище (пункт «б» части 2, пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ), а также кража, совершенная из одежды, сумки или другой ручной клади, находившейся при потерпевшем (пункт «г» части 2 статьи 158 УК РФ)», — говорится в сообщении.



Екатеринбурженка посчитала отказ необоснованным и обратилась с иском в Чкаловский районный суд, требуя взыскать 73 тыс. 990 руб. страховой выплаты и 10 тыс. руб. — за моральный вред. Требования истца были удовлетворены частично: 73 тыс. 990 руб. — страховая выплата, 8 тыс. 809 руб. — неустойка, 1 тыс. руб. — компенсация морального вреда, 5 тыс. руб. — штраф. Также с ответчика в доход местного бюджета взыскана госпошлина в размере 2 тыс. 983 руб.



Обе стороны предприняли попытки оспорить решение в вышестоящих инстанциях, но для них они были безрезультатными.