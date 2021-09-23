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23.09.2021

На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали яблоки

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2021. С 13 по 20 сентября 2021 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на яблоки (на 9,66%, до 84,91 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.

За неделю, согласно статистике, также выросли цены на свежие помидоры (на 8,54%, до 68,09 руб. за кг), белокочанную свежую капусту (на 3,61%, до 35,6 руб. за кг), полукопченую и варено-копченую колбасу (на 2,21%, до 576,36 руб. за кг), а также на охлажденных и мороженых кур (на 1,18%, до 171,55 руб. за кг).

Заметнее всего снизились цены на свежие огурцы (на 6,53%, до 44,64 руб. за кг), глазированные шоколадом мягкие конфеты (на 2,99%, до 381,18 руб. за кг), черный байховый чай (на 2,73%, до 930,94 руб. за кг), овощные консервы для детского питания (на 2,09%, до 523,99 руб. за кг), а также на сосиски и сардельки (на 2,04%, до 456,67 руб. за кг).

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