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23.09.2021

Средний размер выданных в Свердловской области ипотечных кредитов за месяц вырос на 3,7%

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2021. В Свердловской области средний размер выданных в августе этого года ипотечных кредитов составил 2 млн 763 тыс. 868 руб., что на 3,7% больше показателя июля этого же года (2 млн 664 тыс. 601 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 15-е место рейтинга среди 30 российских регионов. В топ-5 по размеру выданных в августе этого года ипотечных кредитов попали Москва (7,19 млн руб.), Московская область (5,17 млн руб.), Санкт-Петербург (4,49 млн руб.), Ленинградская область (3,85 млн руб.) и Приморский край (3,74 млн руб.).

В целом по стране в августе этого года средний размер выданных ипотечных кредитов составил 3,21 млн руб., что на 3,7% больше по сравнению с предыдущим месяцем (в июле 2021 года — 3,1 млн руб.).

Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, средний чек ипотечного кредита растет почти постоянно более года. После некоторого снижения весной 2020 года, в дальнейшем он не только вернулся к «допандемийному» уровню, но и превысил его.

«Росту среднего чека по ипотечному кредиту во многом способствовало падение процентных ставок благодаря программам господдержки. При этом в июле данный показатель несколько снизился на фоне сокращения выдачи из-за изменения условий по программе льготной ипотеки. Однако в августе средний чек по ипотеке возобновил свой рост», — считает А. Волков.

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