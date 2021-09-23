На Среднем Урале выросла закредитованность бизнеса

По данным Банка России, на 1 августа общая задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в Свердловской области, составила 844 млрд 467 млн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 2,9%, или на 24 млрд 099 млн руб. Больше всего задолженность увеличилась в сфере малого и среднего бизнеса. За последний год показатель в этом сегменте вырос на 13,2% и достиг 152 млрд 019 млн руб.



Можно выделить несколько причин роста закредитованности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на Среднем Урале. Один из ключевых факторов — активная господдержка отдельных отраслей экономики на фоне пандемии коронавируса.



«Увеличение объемов кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) стимулируется различными госпрограммами поддержки. Например, в Свердловской области объем выдачи льготных кредитов с привлечением гарантий и поручительств корпорации МСП в I полугодии 2021 года вырос на 84%, до 6,7 млрд руб.», — отметил экономист Уральского ГУ Банка России Родион Куницын.



Также рост объемов кредитования бизнеса на Среднем Урале может быть связан с тем, что большинство предприятий смогли полностью восстановить свой бизнес после «пандемийных шоков». Очевидно, что банки крайне неохотно кредитуют предпринимателей, которые находятся на грани разорения. Чаще всего займы одобряют эффективно работающим, платежеспособным организациям.



По состоянию на 10 сентября 2021 года в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства состояли 191 тыс. 142 организации, зарегистрированные в Свердловской области. Ровно год назад в регионе насчитывалось 190 тыс. 214 предприятий. Таким образом, число зарегистрированных организаций на Среднем Урале увеличилось на 928 единиц.



Косвенно тезис об улучшении ситуации в малом и среднем бизнесе подтверждается статистикой по доле просрочки в этом сегменте кредитования.



«В Уральском федеральном округе при очень хорошей динамике оформления кредитов для малого бизнеса мы видим низкую просроченную задолженность. С одной стороны, это говорит о финансовой грамотности предпринимателей, которые ответственно подходят к вопросам кредитования. С другой — о том, что банки идут навстречу своим заемщикам, которые испытывают трудности с выплатой кредитов. Так, за шесть месяцев 2021 года банки реструктурировали задолженность субъектов малого и среднего предпринимательства на 3,5 млрд руб. в рамках собственных программ», — рассказала заместитель начальника экономического управления Уральского ГУ Банка России Ирина Белоглазова.



Важно отметить, что на динамику корпоративного кредитования оказывает серьезное влияние денежно-кредитная политика Банка России. До весны 2021 года ключевая ставка ЦБ была на историческом минимуме — 4,25% годовых. В этот период рыночные ставки по всем видам кредитов были наиболее привлекательными для заемщиков. В последние полгода ситуация кардинально изменилась — из-за повышения ключевой ставки кредитные ресурсы стали резко дорожать.



Добавим, что в июне 2021 года средневзвешенная процентная ставка по кредитам МСП в рублях на срок свыше года в целом по России составляла 8,51%. В конце лета — начале осени показатель должен был превысить 10%. При дальнейшем росте ставок кредитные ресурсы могут стать недоступными для значительной части субъектов малого и среднего предпринимательства.