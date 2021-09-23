«Атомстройкомплекс» развивает цифровые сервисы

Компания «Атомстройкомплекс» работает над внедрением BIM-технологий (построение информационных моделей зданий и сооружений), которые используются при реализации девелоперских проектов. Для этого застройщик создал BIM-департамент, что стало одним из этапов крупной реструктуризации компании. За счет этого планируется повысить качество строительства, прозрачность работы всех подразделений, производительность труда и эффективность на всех этапах работ — подготовки строительства, производства, возведения и эксплуатации здания.
По данным пресс-службы «Атомстройкомплекса», сейчас одним из лидеров по внедрению BIM является Германия, где ее применяют до 80% участников строительного рынка. В России этот показатель составляет 12%, но государство проявляет интерес к распространению данной технологии. Например, ее наличие станет обязательным для заключения государственных контрактов с 1 января 2022 года. С 2024 года, возможно, без нее не удастся получить проектное финансирование в банках.
«BIM-технология в отличие от привычного плоскостного проектирования позволяет построить информационную 3D-модель будущего здания и сразу, в момент проектирования, исключать ошибки, гарантировать точность и правильность всех применяемых решений. При традиционном плоскостном проектировании окончательная проверка проекта производится только людьми и на более поздних этапах, следовательно, имеет меньшую эффективность, зачастую необходимость корректировать проект возникает уже в момент его реализации на стройплощадке, в результате чего заказчик (а в итоге и конечный потребитель) несет потери. Приходится возвращаться на несколько этапов назад, вовлекать в процесс корректировки разные подразделения, вплоть до эксплуатирующих организаций», — объяснил глава «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев.
Он также отметил, что с помощью BIM можно автоматизировать проверку проектных решений. На ранних этапах работы это позволит получить детализированные сметы и точную документацию, что поможет избежать перерасхода средств и сделает проект прозрачнее для инвесторов и банков. Повсеместное использование технологии способствует уменьшению продолжительности экспертизы, утверждения проектов, составления сметы, подготовки к строительству. Также должно вырасти качество работ, а застройщики с недостаточным уровнем компетенций будут отсеяны.
По словам главы «Атомстройкомплекса», внедрение BIM требует дорогостоящего технического переоснащения, систематизации данных и других крупных изменений, включая обновление системы мотивации. Привыкших к стандартным программам специалистов надо переучивать, а некоторые бизнес-процессы в компании требуют частичного или полного пересмотра.
В. Ананьев уточнил, что основные сложности касаются реорганизации процессов, переобучения персонала и технического перевооружения. Окупаться же эти усилия начнут на этапах строительства и эксплуатации объекта, когда нововведения будут активно применяться.
«Поэтому в компаниях полного цикла, таких как «Атомстройкомплекс», где проектировщики, строители, производители стройматериалов и эксплуатирующие организации работают в одной связке, внедрение BIM происходит эффективнее, в нем заинтересованы все участники строительного процесса», — подчеркнул глава компании.
Сегодня «Атомстройкомплекс» реализует проекты жилых комплексов, полностью созданные в BIM: это ЖК «Народные кварталы», «Квартал энтузиастов», Discovery Residence и другие, в BIM идет работа и над проектами школ, детских садов. Компания полностью готова к тому, чтобы проходить экспертизу проектов в BIM, и собирается не только производить проектно-сметные работы, но и контролировать строительный процесс на площадке в BIM, как этого требует Федеральный закон № 214-ФЗ, уже к 2024 году.
Новые информационные технологии будут применяться и в обслуживании домов. «Атомстройкомплекс» создал электронный сервис для передачи домов от застройщика в управляющую компанию. Проект реализован в рамках программы «Цифровая трансформация клиентского сервиса» IT-подразделением застройщика.
Как объяснили в компании, новый программный продукт в онлайн-режиме позволит регистрировать итоги осмотра дома и его инженерных коммуникаций специалистами, таким способом создавая и наполняя отдельную базу данных. Проект направлен на ускоренную передачу дома, рост дисциплины в работе по устранению дефектов, подготовку объекта к передаче собственнику в наилучшем качестве и, соответственно, снижение последующих жалоб в рамках гарантии.
«Пробой пера» стала передача ЖК LIVE управляющей компании «Легкая Жизнь». «Атомстройкомплекс» признал эксперимент удачным и теперь будет передавать все свои дома в таком формате. Таким образом, у застройщика, подрядчиков и обслуживающих организаций будет общая база данных по каждому объекту. Это позволит сформировать единый отчет о ходе приемки и статусе каждого помещения. Еще с помощью базы данных можно будет контролировать выполнение задач по устранению дефектов. Раньше это приходилось делать в ручном режиме; учет данных управляющих компаний, подрядчиков и застройщика велся обособленно. В перспективе пользоваться сервисом смогут и будущие жильцы при приемке своих квартир.
«Электронные варианты документов легче хранить и находить в случае необходимости. Единые базы данных, доступ к которым есть у всех участников процесса, помогают повышать прозрачность и контролируемость такой важной процедуры, как запуск дома в эксплуатацию. Фактически с переходом на цифровую приемку домов мы создаем базу, в которой будет храниться история каждой квартиры с момента окончания строительства дома», — комментирует заместитель директора по девелопменту компании «Атомстройкомплекс» Надежда Абакумова.
Она отметила, что компания старается поэтапно перевозить максимально возможное число сервисов в электронный вид. Все это должно помочь клиентам сэкономить время, контролировать качество и сроки.
Изображения предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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