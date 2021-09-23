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23.09.2021

ЕВРАЗ направил 1 млн рублей на проекты для семей с детьми с ограниченными возможностями

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2021. ЕВРАЗ направил 1 млн руб. благотворительному фонду «Живи, малыш». Средства будут потрачены на проекты «Социальная передышка» и «Выездная реабилитация», которые предполагают помощь семьям с детьми, у которых ограничены возможности здоровья (ОВЗ).

Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга, в частности, деньги будут потрачены на плату за обучение и работу инструктора по адаптивной физической культуре и няни, которая будет ухаживать за детьми с инвалидностью, а также покрытие транспортных расходов социальных работников. Кроме того, будут закуплены средства индивидуальной защиты и необходимый хозяйственный инвентарь.

Руководитель фонда «Живи, малыш» Егор Бычков отмечает, что ЕВРАЗ поддерживает организацию уже не первый год.

«Проекты «Социальная передышка» и «Выездная реабилитация» уже успешно работают в Екатеринбурге, и очень многие семьи с тяжелобольными детьми ждали, когда мы запустим их и в Нижнем Тагиле. Благодаря ЕВРАЗу нам удалось это сделать», — отметил Егор Бычков.

Проект «Социальная передышка» создан для помощи родителям детей с инвалидностью. Он позволяет им бесплатно пользоваться услугами профессиональной няни. Родители смогут оставить с ней ребенка на несколько часов и заняться своими делами или просто отдохнуть.

Проект же «Выездная реабилитация» является циклом из пяти бесплатных индивидуальных занятий по адаптивной физической культуре, которые проводятся для детей и молодых людей с ОВЗ раз в несколько месяцев. Каждое занятие с инструктором проходит на дому. По окончании курса составляется план упражнений, которые родители могут делать вместе с ребенком самостоятельно.

В 2020 году ЕВРАЗ направил 700 тыс. руб. на работу социального такси для детей-инвалидов. Автомобиль приобрели в 2015 году также на средства горно-металлургического холдинга и «Школы паллиатива». Она предполагает организацию обучения медицинских работников, волонтеров и родителей детей, чьи болезни признаны неизлечимыми.

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