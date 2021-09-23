Официальный курс доллара США снизился на 16 коп., евро — на 28 коп.

УрБК, Москва, 23.09.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 сентября 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 15,61 коп., до 72,72 руб., курс евро — на 28,49 коп., до 85,20 руб.