УрБК, Екатеринбург, 23.09.2021. На 1 августа общая задолженность по кредитам, предоставленным субъектам малого и ...

Закредитованность малого и среднего бизнеса на Среднем Урале за год выросла на 13%

Задолженность по кредитам юрлиц и индивидуальных предпринимателей в Свердловской области за год выросла на 24 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2021. На 1 августа общая задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лицам и ...