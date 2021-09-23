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23.09.2021

Закредитованность малого и среднего бизнеса на Среднем Урале за год выросла на 13%

На 1 августа общая задолженность по кредитам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства в Свердловской области, составила 152 млрд 019 млн руб., говорится в материалах Банка России.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 13,2%, или на 17 млрд 751 млн руб.

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