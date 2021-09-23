Закредитованность малого и среднего бизнеса на Среднем Урале за год выросла на 13%

Задолженность по кредитам юрлиц и индивидуальных предпринимателей в Свердловской области за год выросла на 24 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2021. На 1 августа общая задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лицам и ...