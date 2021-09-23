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23.09.2021

Объем инвестиций в коммерческую недвижимость России в январе-сентябре вырос на 32%

УрБК, Москва, 23.09.2021. По итогам первых трех кварталов 2021 года общий объем инвестиций в коммерческую недвижимость России достиг 229 млрд руб. Это на 32% превышает результат аналогичного периода прошлого года и на 29% — показатель трех кварталов «допандемийного» 2019 года. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Knight Frank.

Аналитики компании отмечают, что в этом году почти половина объема сделок была закрыта именно в III квартале (44% от всего объема).

По словам управляющего партнера Knight Frank Russia Алексея Новикова, рекордно высокий результат по итогам III квартала нетипичен. Обычно в это время наступает сезонное затишье и по итогам июня-сентября фиксируются более умеренные результаты. Он отмечает, что в этом году в III квартале общий объем закрытых сделок превысил совокупный результат I и II кварталов.

Согласно исследованию, с точки зрения доли инвестированных средств лидером трех кварталов 2021 года стали площадки под девелопмент (65% общего объема инвестиций). На втором месте по доле вложенных средств находятся складские объекты (12%).

«Стабильная позитивная динамика позволяет прогнозировать высокие годовые результаты, даже выше «допандемийных» периодов — на уровне 300 млрд руб. Помимо активного спроса на площадки под девелопмент, рост также будут стимулировать инвестиции в складской сектор, который продолжает активно развиваться. Согласно нашему прогнозу, результаты 2021 года превзойдут итоги 2020 года, однако факторы новой потенциальной волны коронавируса и повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 6,75% могут немного скорректировать позитивные ожидания», — отмечает А. Новиков.

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