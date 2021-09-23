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23.09.2021

В Екатеринбурге в 2022 году начнется строительство первой школы по схеме ГЧП

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2021. В Екатеринбурге в следующем году начнется строительство первой школы по схеме государственно-частного партнерства (ГЧП), сообщает пресс-служба компании «Атомстройкомплекс».

«Речь идет о школе № 41 на ул. Kотельникова. Старое здание школы, 1936 года постройки, было снесено в 2019 году, ученики распределены по другим школам. Поскольку бюджетных средств на строительство объекта нет, компания «Атомстройкомплекс» выступила с инициативой построить школу с применением альтернативной модели финансирования. Ранее такую модель в Свердловской области не применяли, поэтому девелопер проделал большую работу и подготовил комплект документов для заявки на федеральную субсидию совместно с Kорпорацией развития Среднего Урала, Министерством инвестиций и развития Свердловской области, Министерством образования Свердловской области, Министерством строительства РФ и Сбербанком», — говорится в сообщении.

В Екатеринбурге в 2022 году начнется строительство первой школы по схеме ГЧП

О том, что проект одобрен и будет реализован, вчера в своем Instagram написал губернатор региона Евгений Kуйвашев.

«Государственно-частное партнерство — это сравнительно новая история для школьного строительства. Но очень перспективная. До этого у нас все строилось на бюджетные деньги, которых, понятно, всегда не хватает. Приходилось растягивать проекты на годы. Вовлечение инвесторов же позволяет нам набрать темп. Да и сами они в этом заинтересованы», — написал Е. Kуйвашев.

В Екатеринбурге в 2022 году начнется строительство первой школы по схеме ГЧП

«Атомстройкомплекс» ежегодно вводит большой объем жилья в Екатеринбурге и Свердловской области, в том числе, на месте расселяемых ветхих, аварийных домов. Мы понимаем, что комфортным может быть только жилье, обеспеченное всей необходимой инфраструктурой, в частности, детскими садами, школами», — подтвердил генеральный директор компании «Атомстройкомплекс», председатель комитета по строительству СОСПП Валерий Ананьев.

По его словам, большой опыт проектирования и строительства объектов социальной инфраструктуры позволил компании предложить правительству области инициативу по реализации пилотного проекта строительства школы № 41 в рамках концессии.

«По условиям соглашения строительство школы должно быть завершено до декабря 2023 года. В дальнейшем этот опыт можно будет тиражировать. Наша компания готова взять в работу еще объекты в Екатеринбурге и Свердловской области, что позволит ввести до 2025 года значительное количество мест в школах. Альтернативные механизмы финансирования позволят ускорить строительство жизненно важных социальных объектов, тем самым обеспечить сбалансированное развитие города, в котором одинаково заинтересованы и жители, и бизнес, и власть», — заявил В. Ананьев.

В Екатеринбурге в 2022 году начнется строительство первой школы по схеме ГЧП

В администрации Екатеринбурга отметили, что строительство школы по концессионному соглашению направлено на реализацию задачи, поставленной главой Екатеринбурга Алексеем Орловым по развитию сети образовательных учреждений в соответствии с «тепловой картой», которая отражает потребность разных районов города в школах и детских садах.

«Земельный участок находится в муниципальной собственности, проектная документация учебного заведения на 925 мест готова, в течение октября-ноября состоится передача этого имущественного комплекса через региональное правительство концессионеру для реализации проекта», — рассказал заместитель начальника департамента образования администрации Екатеринбурга Михаил Ладейщиков.

Напомним, «Атомстройкомплекс» является постоянным партнером администрации Екатеринбурга и правительства Свердловской области в строительстве объектов социальной инфраструктуры. За 26 лет работы компания построила и реконструировала порядка 30 детских садов, шесть школ, разработала десятки проектов школ и детских садов, некоторые из них рекомендованы Минстроем РФ к тиражированию по всей стране.

Изображения предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

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