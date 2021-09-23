В Свердловской области выявлено 513 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 513 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 23 сентября 2021 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 135 тыс. 286 человек.



Также за сутки в области зарегистрировано 36 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 6 тыс. 012. За сутки из больниц выписано 486 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 124 тыс. 779 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 21 тыс. 438 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 7 млн 354 тыс. 995 человек. За сутки зафиксировано 820 летальных случаев (всего 201 тыс. 445), выздоровели 16 тыс. 567 человек (всего 6 млн 558 тыс. 780).