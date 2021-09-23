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23.09.2021

Задолженность по кредитам юрлиц и индивидуальных предпринимателей в Свердловской области за год выросла на 24 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2021. На 1 августа общая задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в Свердловской области, составила 844 млрд 467 млн руб., говорится в материалах Банка России.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 2,9%, или на 24 млрд 099 млн руб.

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