В Кировграде осудили экс-начальника отдела ГИБДД за мошенничество с подлежащими списанию автомобилями

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2021. В Кировграде бывшего начальника ГИБДД территориального отдела полиции признали виновным в совершении мошенничества и служебного подлога.



Как сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга, бывший начальник отдела ГИБДД ОМВД России «Кировградское» признан виновным в совершении преступлений по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения» и части 1 статьи 292 УК РФ «Служебный подлог».



Согласно данным следствия, в 2018-2019 годах подсудимый вывез с территории городской больницы три автомобиля («Нива», «УАЗ» и «ГАЗель»), которые находились в ее оперативном управлении и подлежали списанию и утилизации. Затем он, используя свое должностное положение, сделал так, что право собственности на автомобили перешло к его знакомым.



Действия подсудимого причинили ущерб бюджету на сумму более 270 тыс. руб. — столько составила стоимость трех подлежавших списанию автомобилей.



В итоге бывший начальник отдела ГИБДД ОМВД России «Кировградское» получил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2,5 года, с дополнительным наказанием в виде лишения права занимать определенные должности сроком 2 года.



«Должностное лицо районной ГИБДД, о котором идет речь, уволено из системы МВД с 21 марта 2020 года. Факт его противоправной деятельности был выявлен нашими коллегами из прокуратуры при проведении проверочных мероприятий, когда данный представитель ДПС в полиции уже не работал. К выяснению обстоятельств произошедшего подключились сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.