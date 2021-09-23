Таможня аэропорта Кольцово с начала года оформила 11,5 млн международных отправлений

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2021. Около 11,5 млн международных отправлений прошло таможенный контроль в Кольцовской таможне им. В. А. Сорокина с начала текущего года. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал заместитель начальника таможни Михаил Сентяков.
«С начала года мы оформили около 11,5 млн посылок. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение. Это связано с изменением логической цепочки поставок продукции из Китая в Екатеринбург. Если раньше многие посылки из этой страны доставлялись самолетами, то сейчас чаще всего используется автотранспорт, а также схема мультимодальной перевозки грузов (перевозка несколькими видами транспорта — прим. ред.)», — заявил М. Сентяков.
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