Гендиректор компании «СпецАвтоСтрой» из Нижнего Тагила обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 4,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2021. Генеральный директор ООО «СпецАвтоСтрой» из Нижнего Тагила пойдет под суд по обвинению в сокрытии средств, предназначенных на уплату налогов, сборов и страховых взносов. По версии обвинения, он сокрыл более 4,5 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По данным надзорного ведомства, гендиректор компании скрывал эти деньги в период с марта 2020 по февраль 2021 года. Предполагается, что вместо погашения налоговых долгов он переводил эти деньги другим организациям для ведения предпринимательской деятельности.
Обвиняемый признал свою вину и полностью погасил задолженность. Уголовное дело по части 1 статьи 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов» рассмотрит Дзержинский районный суд Нижнего Тагила.
УрБК, Екатеринбург, 23.06.2021. В Екатеринбурге директора коммерческой организации, обвиняемого в умышленном сокрытии ...10.01.2020 Директора челябинского завода приговорили к штрафу за сокрытие 22,7 млн рублей от уплаты налогов
УрБК, Челябинск, 10.01.2020. Калининский районный суд Челябинска вынес приговор 58-летнему местному жителю, обвиняемому ...18.09.2019 Бывший гендиректор «Южуралавтобана» обвиняется в уклонении от уплаты более 800 млн рублей налогов
УрБК, Челябинск, 18.09.2019. В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего гендиректора ЗАО «Южуралавтобан», ...27.06.2019 В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело из-за сокрытия на коммерческом предприятии 26 млн рублей при уплате налогов
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2019. В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело в отношении директора одной из коммерческих ...19.09.2011 Уголовное дело против руководства ЗАО «Уралгазстрой», обвиняемого в уклонении от уплаты налогов, направлено в суд
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2011. Обвинительное заключение по уголовному делу о сокрытии денежных средств ЗАО ...