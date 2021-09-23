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23.09.2021

Гендиректор компании «СпецАвтоСтрой» из Нижнего Тагила обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 4,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2021. Генеральный директор ООО «СпецАвтоСтрой» из Нижнего Тагила пойдет под суд по обвинению в сокрытии средств, предназначенных на уплату налогов, сборов и страховых взносов. По версии обвинения, он сокрыл более 4,5 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По данным надзорного ведомства, гендиректор компании скрывал эти деньги в период с марта 2020 по февраль 2021 года. Предполагается, что вместо погашения налоговых долгов он переводил эти деньги другим организациям для ведения предпринимательской деятельности.

Обвиняемый признал свою вину и полностью погасил задолженность. Уголовное дело по части 1 статьи 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов» рассмотрит Дзержинский районный суд Нижнего Тагила.

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