В правительстве РФ назвали условия для ежегодного роста экономики страны на 3%

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников накануне, 22 сентября, в ходе выступления в Совете Федерации назвал три необходимых условия для ежегодного роста экономики страны на 3%.



По его словам, главное условие — увеличение доходов населения (этот фактор обеспечит половину роста экономики). Второй фактор — наращивание объема инвестиций (35%), третий — раскрытие экспортного потенциала (15%).



Ранее стало известно, что правительство РФ разработало прогноз социально-экономического развития страны до 2024 года. Согласно базовому сценарию, ежегодный рост ВВП России должен составить 3%, передает «Прайм».