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23.09.2021

Среднее значение Персонального кредитного рейтинга заемщика МФО в Свердловской области составило 489 баллов

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2021. В Свердловской области среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика микрофинансовых организаций (МФО) в августе 2021 года составило 489 баллов. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 8-е место рейтинга среди 20 российских регионов-лидеров по количеству микрофинансовых заемщиков с действующими обязательствами. Первые строчки по среднему размеру ПКР заемщика МФО заняли Кемеровская (499 баллов) и Челябинская (496 баллов) области, последние — Санкт-Петербург (482 балла) и Московская область (480 баллов).

Согласно исследованию, в целом по стране отмечается увеличение доли граждан моложе 30 лет в структуре микрофинансовых заемщиков. Так, в августе 2021 года она составила 36,7%, что на 5,1 процентного пункта больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (31,6%). На данный момент заемщики моложе 30 лет представляют самую многочисленную группу. Далее следуют клиенты МФО от 30 до 39 лет (32,9%), от 40 до 49 лет (14,6%). Наименьшую долю занимают заемщики старше 60 лет (8,4%) и от 50 до 59 лет (7,5%).

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