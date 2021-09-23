«РСГ — Академическое» выполняет проектно-изыскательские работы в Преображенском парке Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2021. В отношении Преображенского парка, находящегося в Академическом районе Екатеринбурга, застройщик «РСГ — Академическое» начал проектно-изыскательские работы. Об этом рассказал заместитель генерального директора компании Сергей Ланцов на заседании рабочей группы по развитию Академического района под руководством главы города Алексея Орлова.
Напомним, что в ходе прошедшего в 2021 году рейтингового голосования парк оказался в числе объектов, подлежащих благоустройству в следующем году. В рекреационной зоне будут обустроены тротуары, гравийные покрытия тропинок, установлены светильники и малые архитектурные формы, посажены деревья и кустарники, которые образуют живую изгородь.
Кроме того, в 2022 году планируется начать строительство взрослой поликлиники, рассчитанной на 1,2 тыс. посещений за смену. Там же будут располагаться стоматологическое отделение и женская консультация.
Помимо этого, обсуждался вопрос поиска помещения для филиала Детской художественной школы № 2 имени Г. С. Мосина.
«Это самая ведущая художественная школа, с конкурсом 18 человек на место и соответствующим качеством образования, высоким уровнем педагогического состава. Поэтому мы рассматриваем перспективу открытия в Академическом филиала именно школы имени Мосина», — подчеркнул начальник управления культуры администрации города Илья Марков.
А. Орлов в конце заседания напомнил, что 1 октября Академический официально приобретет статус района, что можно будет считать его днем рождения.
«Уже сейчас в районе осуществляется комплекс мероприятий, который направлен на обеспечение растущих потребностей населения в повышении комфортности среды проживания, создание удобной транспортно-пешеходной системы, полноценной социальной инфраструктуры, в том числе развитие творческого и образовательного потенциала детей и подростков, создание экологически устойчивой системы жизнедеятельности населения на основе улучшения качества окружающей среды и благоустройства городских территорий. И эта работа должна быть продолжена, в том числе за счет реализации уникальных проектов, которые станут дополнительным стимулом для развития района», — отметил глава Екатеринбурга.
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