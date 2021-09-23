На Среднем Урале теплом обеспечено более 95% жилых домов

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2021. В Свердловской области к отоплению подключено 95,3% жилищного фонда и 99,7% объектов социальной сферы.
Как сообщает департамент информационной политики региона, полностью обеспечено теплом 85 муниципалитетов.
В Екатеринбурге отапливается 90% многоквартирных домов и 98,6% объектов социальной сферы.
В то же время из-за порыва теплосетей отсутствует тепло в девяти жилых домах Ревды и трех домах Серова. Отмечается, что устранить аварию и подключить потребителей к теплу планируется сегодня.
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