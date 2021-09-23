Минэнерго РФ: Биржевые цены на бензин стабилизируются после завершения ремонтов на НПЗ

УрБК, Москва, 23.09.2021. Биржевые цены на бензин в России стабилизируются после завершения плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ.



В ведомстве прогнозируют, что после окончания ремонтных работ объем выпуска бензина в стране увеличится. Это поспособствует стабилизации биржевых цен, передает «Коммерсантъ».



«Ожидаем, что в дальнейшем розничные цены продолжат меняться темпами, близкими к уровню инфляции», — рассказали в министерстве.



Напомним, что вчера стоимость бензина вида АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновила исторический максимум. Цена топлива на торгах в моменте выросла до 60 тыс. 176 руб. за т, сообщало ТАСС.