В Екатеринбурге осудили старшего офицера за хищение имущества со склада военной части

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2021. В Екатеринбурге старшего офицера осудили за хищение индивидуальных рационов питания, вещевого имущества и канцелярских товаров со склада военной части. Об этом сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления СК России.
Согласно данным следствия, заместитель командира войсковой части № 28331 по тылу — начальник тыла подполковник Антон Сычев в декабре 2018 года создал в войсковой части организованную группу для похищения индивидуальных рационов питания и другого имущества со склада. В состав группы вошли военнослужащие той же части. Отмечается, что все они были ранее осуждены.
«С 7 декабря 2018 года по 18 июня 2019 года возглавляемая Сычевым организованная группа путем невыдачи индивидуальных рационов питания, а также внесения недостоверных сведений в первичные учетные документы обеспечила фиктивное списание с учета 7 тыс. 716 комплектов, а также осуществила хищение со склада части вещевого имущества и канцелярских товаров на сумму свыше 5,5 млн руб.», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе предварительного следствия причиненный вред возмещен на сумму более 2 млн руб.
Антона Сычева признали виновным в совершении преступлений по части 4 статьи 160 «Хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное организованной группой», части 2 статьи 292 УК РФ «Служебный подлог, повлекший существенное нарушение охраняемых законом интересов государства в лице Минобороны России».
Екатеринбургский гарнизонный военный суд назначил Сычеву наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций, на срок 3 года и штрафа в размере 400 тыс. руб. Также суд удовлетворил гражданский иск в солидарном порядке ко всем членам организованной группы на сумму 3 млн 477 тыс. 169 руб.
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