В Екатеринбурге осудили старшего офицера за хищение имущества со склада военной части

В Екатеринбурге осудили военнослужащего и рядового запаса за хищение деталей автотехники на сумму более 600 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 22.09.2020. Златоустовский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении члена ...

В Златоусте члена ОПГ осудили за хищение дизельного топлива на ЮУЖД на сумму 8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2020. В Екатеринбурге за хищение бытовых товаров и продуктов питания из прицепов и ...

В Екатеринбурге осудили мигрантов за хищение бытовых товаров и продуктов питания стоимостью более 6 млн рублей

В Верхотурье на два года осудили участника организованной группы за хищение нефти на сумму более 4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2019. В Верхотурье вынесли приговор в отношении Николая Девяшина 1968 года рождения. Он ...