Макаровский мост в Екатеринбурге в октябре будут перекрывать пять раз

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2021. Макаровский мост в Екатеринбурге в октябре будут перекрывать пять раз, сообщает пресс-служба администрации города.



Движение ограничат из-за проведения дорожно-строительных работ на участке моста протяженностью 255 метров.



Первый раз Макаровский мост перекроют с 1 по 4 октября, второй — с 8 по 11 октября, третий — с 15 по 18 октября, четвертый — с 22 по 25 октября, пятый — с 29 октября по 1 ноября. Во всех случаях движение закроют в 21.00, откроют — в 05.00.