В России приостановлен выпуск вакцины от COVID-19 «КовиВак»

УрБК, Москва, 23.09.2021. Выпуск вакцины от COVID-19, разработанной центром Чумакова, «КовиВак» приостановлен. Поставщик объясняет это необходимостью модернизации производства сырья, сообщает «Коммерсантъ».
Раньше центр выпускал ежемесячно от 30 до 90 тыс. доз препарата, уточняет издание. Однако с 28 августа по 22 сентября 2021 года новые серии вакцины не вводились. За все время выпуск «КовиВака» составил менее 1 млн доз.
Собеседники издания говорят о том, что модернизация производства проводится для увеличения мощностей и объемов выпуска, а также для обновления оборудования. Ожидается, что работа будет восстановлена не раньше конца осени.
УрБК, Екатеринбург, 28.07.2021. В Свердловскую область завезли еще 26 тыс. доз вакцин от COVID-19. Новая партия ...13.07.2021 В Свердловской области создается неприкосновенный запас вакцины от коронавируса
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2021. В Свердловской области часть вакцины от коронавирусной инфекции размещается в ...03.06.2021 На Средний Урал доставили более 15 тыс. доз вакцин «ЭпиВакКорона» и «Ковивак»
УрБК, Екатеринбург, 03.06.2021. На Средний Урал доставили партии альтернативных российских вакцин от коронавируса — ...11.05.2021 В Свердловскую область доставили почти 29 тыс. доз вакцины от COVID-19
УрБК, Екатеринбург, 11.05.2021. В Свердловскую область за последние пять дней было доставлено 28,9 тыс. доз вакцины ...10.12.2020 В Свердловскую область привезли первую крупную партию вакцины от COVID-19
УрБК, Екатеринбург, 10.12.2020. В Свердловскую область 12 декабря 2020 года доставили первую партию вакцины «Спутник V» ...