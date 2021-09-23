В России приостановлен выпуск вакцины от COVID-19 «КовиВак»

УрБК, Москва, 23.09.2021. Выпуск вакцины от COVID-19, разработанной центром Чумакова, «КовиВак» приостановлен. Поставщик объясняет это необходимостью модернизации производства сырья, сообщает «Коммерсантъ».



Раньше центр выпускал ежемесячно от 30 до 90 тыс. доз препарата, уточняет издание. Однако с 28 августа по 22 сентября 2021 года новые серии вакцины не вводились. За все время выпуск «КовиВака» составил менее 1 млн доз.



Собеседники издания говорят о том, что модернизация производства проводится для увеличения мощностей и объемов выпуска, а также для обновления оборудования. Ожидается, что работа будет восстановлена не раньше конца осени.