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23.09.2021

В России приостановлен выпуск вакцины от COVID-19 «КовиВак»

УрБК, Москва, 23.09.2021. Выпуск вакцины от COVID-19, разработанной центром Чумакова, «КовиВак» приостановлен. Поставщик объясняет это необходимостью модернизации производства сырья, сообщает «Коммерсантъ».

Раньше центр выпускал ежемесячно от 30 до 90 тыс. доз препарата, уточняет издание. Однако с 28 августа по 22 сентября 2021 года новые серии вакцины не вводились. За все время выпуск «КовиВака» составил менее 1 млн доз.

Собеседники издания говорят о том, что модернизация производства проводится для увеличения мощностей и объемов выпуска, а также для обновления оборудования. Ожидается, что работа будет восстановлена не раньше конца осени.

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