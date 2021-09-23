В правительстве РФ назвали условия для ежегодного роста экономики страны на 3%

УрБК, Москва, 23.09.2021. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников накануне, 22 сентября, в ходе выступления в Совете Федерации назвал три необходимых условия для ежегодного роста экономики страны на 3%. По его словам, главное условие — увеличение доходов населения (этот фактор обеспечит половину роста экономики). Второй фактор — наращивание объема инвестиций (35%), третий — раскрытие экспортного потенциала (15%). Ранее стало известно, что правительство РФ разработало прогноз социально-экономического развития страны до 2024 года. Согласно базовому сценарию, ежегодный рост ВВП России должен составить 3%, передает «Прайм» .

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