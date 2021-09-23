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23.09.2021

Южный Урал занял второе место среди 20 регионов РФ по среднему значению Персонального кредитного рейтинга заемщика МФО

УрБК, Челябинск, 23.09.2021. В Челябинской области среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика микрофинансовых организаций (МФО) в августе 2021 года составило 496 баллов. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял второе место рейтинга среди 20 российских регионов-лидеров по количеству микрофинансовых заемщиков с действующими обязательствами. Также в первую пятерку по среднему размеру ПКР заемщика МФО попали Кемеровская область (499 баллов), Красноярский край (493 балла), Оренбургская и Иркутская области (по 492 балла).

Согласно исследованию, в целом по стране отмечается увеличение доли граждан моложе 30 лет в структуре микрофинансовых заемщиков. Так, в августе 2021 года она составила 36,7% (+5,1 п. п. к августу 2020 года). В свою очередь, среднее значение ПКР заемщиков МФО моложе 30 лет составляет 469 баллов.

По словам гендиректора НБКИ Александра Викулина, одной из главных причин роста доли молодых заемщиков в МФО является более консервативная кредитная политика банков.

«Так, получение банковских кредитов для молодых граждан зачастую сопряжено с определенными трудностями из-за недостаточно информативной кредитной истории и стабильного дохода. В то же время модель бизнеса микрофинансовых институтов подразумевает более лояльное отношение к таким заемщикам», — отмечает А. Викулин.

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