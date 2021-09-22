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22.09.2021

В Екатеринбурге к теплу подключены все социальные объекты

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2021. В Екатеринбурге теплоснабжением обеспечены 83% жилищного фонда и 100% социальных объектов — школ, детских садов, больниц, интернатов, домов престарелых, детских домов и так далее. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, подключение уральской столицы к теплу идет в два этапа — с 14 по 22 сентября и с 23 по 30 сентября 2021 года. Задать вопросы о старте отопительного сезона можно в обслуживающей организации (УК или ТСЖ) либо по телефону единой дежурно-диспетчерской службы — 005.

Напомним, что в Свердловской области обеспечены теплом 88% жилых домов и 99% социальных объектов.

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