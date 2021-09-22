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22.09.2021

В Минэкономразвития рассказали о жалобах малого бизнеса на сетевые магазины

УрБК, Москва, 22.09.2021. Глава Минэкономразвития Максим Решетников на правительственном часе в Совете Федерации рассказал о жалобах представителей малого и среднего бизнеса на сетевые магазины.

По его словам, предприниматели жалуются, что «сети всех задавили». Министр рассказал, что правительство внимательно следит за ситуацией, сообщает «Интерфакс».

«В последнее десятилетие росла доля сетевой торговли, и на сегодня все основное снабжение идет через сети. Но это дает определенные преимущества, когда мы видим достаточно прозрачно, где формируется добавочная стоимость, где какие наценки», — сообщил М. Решетников.

Напомним, что в конце декабря 2020 года представители правительства РФ заключили соглашение с производителями, поставщиками и ритейлерами об установлении фиксированной цены на сахар и подсолнечное масло до конца I квартала 2021 года. В конце марта кабмин продлил заморозку цен на сахар-песок до 1 июня 2021 года.

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