«Газпромбанк» оштрафован на 50 тыс. рублей за телефонный спам

УрБК, Челябинск, 22.09.2021. АО «Газпромбанк» оштрафован на 50 тыс. руб. за то, что направлял своему клиенту sms-сообщения с предложением оформить кредит. Об этом сообщает пресс-служба Челябинского управления антимонопольной службы (УФАС) России.
В банке заявили, что упомянутый клиент при получении карты дал согласие на свое включение в рекламную рассылку. Однако позже он подал заявление с просьбой отключить ее. Однако это требование кредитно-финансовая организация не выполнила, за что впоследствии была оштрафована УФАС и получила предписание прекратить нарушения.
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