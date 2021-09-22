«Газпромбанк» оштрафован на 50 тыс. рублей за телефонный спам

УрБК, Челябинск, 22.09.2021. АО «Газпромбанк» оштрафован на 50 тыс. руб. за то, что направлял своему клиенту sms-сообщения с предложением оформить кредит. Об этом сообщает пресс-служба Челябинского управления антимонопольной службы (УФАС) России.



В банке заявили, что упомянутый клиент при получении карты дал согласие на свое включение в рекламную рассылку. Однако позже он подал заявление с просьбой отключить ее. Однако это требование кредитно-финансовая организация не выполнила, за что впоследствии была оштрафована УФАС и получила предписание прекратить нарушения.