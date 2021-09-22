В Свердловской области не планируется перевод школьников на дистанционное обучение

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев написал на своей странице в Instagram, что после окончания каникул ...

УрБК, Екатеринбург, 05.11.2020. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев написал на своей странице в Instagram, ...

В школах Свердловской области за две недели почти в два раза выросло число закрытых на карантин классов

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2020. В Свердловской области с 15 по 28 сентября 2020 года почти в два раза в школах выросло ...