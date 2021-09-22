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22.09.2021

В Свердловской области не планируется перевод школьников на дистанционное обучение

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2021. Власти Свердловской области не планируют переводить школьников на дистанционное обучение. Об этом сегодня в ходе брифинга в Екатеринбурге рассказал заместитель губернатора Павел Креков.

«На сегодняшний день у нас нет рекомендаций какого-то глобального перевода на дистант. Думаю, в этом нет смысла. Я уже сказал о том, что в общей массе школьников достаточно небольшое количество находится на дистанте, в карантинных условиях. Все будет зависеть от ситуации. На сегодняшний день необходимости перевода каких-то отдельных параллелей на дистант мы не видим», — заявил он.

По данным заместителя губернатора, сейчас в области на карантин отправлено около 2% учащихся. Он уточнил, что сюда входят не только заболевшие — на «дистанционку» отправляются все контактные.

«При этом половина классов, которые сегодня закрыты на карантин, они закрыты не по причине коронавирусной инфекции, а по причине сезонных ОРВИ. Эти процессы регистрируются ежегодно, в них нет абсолютно ничего неожиданного», — уточнил П. Креков.

Отметим, что на сегодняшний день в 12 районах Башкирии ученики 5-10 классов перешли на дистанционный формат обучения.

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