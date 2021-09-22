УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
22.09.2021

В Екатеринбурге сегодня пройдут публичные слушания об изменениях в городском Уставе

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2021. В Екатеринбурге сегодня, 22 сентября, в 16.00 пройдут публичные слушания о внесении изменений в Устав города. Место проведения — Банковский переулок, 1, зал заседаний № 400, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Поправки предложены городской думой, чтобы привести главный городской документ в соответствие с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В ходе мероприятия будут действовать меры, связанные с противодействием коронавирусной инфекции — масочный режим, социальное дистанцирование.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
04.04.2014 Публичные слушания по итогам исполнения бюджета Екатеринбурга за 2013 год пройдут 18 апреля

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2014. Публичные слушания по обсуждению проекта решения Екатеринбургской городской думы «Об ...

27.12.2013 В Екатеринбурге пройдут публичные слушания по проекту поправок в Устав города

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2013. В Екатеринбурге 27 декабря в 14:00 пройдут публичные слушания по проекту решения ...

26.12.2013 Коротко о событиях месяца

27 декабря в 14.00 пройдут публичные слушания по проекту решения Екатеринбургской городской Думы «О внесении изменений ...

25.12.2013 Коротко о событиях месяца

27 декабря в 14.00 пройдут публичные слушания по проекту решения Екатеринбургской городской Думы «О внесении изменений ...

19.04.2013 Публичные слушания по поправкам в Устав Екатеринбурга назначены на 8 мая

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2013. Публичные слушания по проекту решения Екатеринбургской городской думы «О внесении ...

Популярные новости
31.08.2021Любовь Любаева: Цифровизация и образование в АПК — основные тренды следующих лет10.09.2021Банк России повысил ключевую ставку до 6,75% годовых08.09.2021Минфин: Глобальный цифровой налог принесет в бюджет РФ десятки миллиардов рублей03.09.2021Малый бизнес нацелился на экспорт02.09.2021На Среднем Урале растет просрочка по кредитам
Архив новостей
Сентябрь 2021 (679)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Июнь 2021 (704)
Май 2021 (600)
Апрель 2021 (733)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18