В Екатеринбурге сегодня пройдут публичные слушания об изменениях в городском Уставе

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2021. В Екатеринбурге сегодня, 22 сентября, в 16.00 пройдут публичные слушания о внесении изменений в Устав города. Место проведения — Банковский переулок, 1, зал заседаний № 400, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Поправки предложены городской думой, чтобы привести главный городской документ в соответствие с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В ходе мероприятия будут действовать меры, связанные с противодействием коронавирусной инфекции — масочный режим, социальное дистанцирование.
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