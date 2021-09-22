В Екатеринбурге сегодня пройдут публичные слушания об изменениях в городском Уставе

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2021. В Екатеринбурге сегодня, 22 сентября, в 16.00 пройдут публичные слушания о внесении изменений в Устав города. Место проведения — Банковский переулок, 1, зал заседаний № 400, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Поправки предложены городской думой, чтобы привести главный городской документ в соответствие с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».



В ходе мероприятия будут действовать меры, связанные с противодействием коронавирусной инфекции — масочный режим, социальное дистанцирование.