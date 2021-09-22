Аналитики «Эксперт РА» отмечают низкую инвестиционную активность в Свердловской области

Аналитики «Эксперт РА» отмечают низкую инвестиционную активность в Свердловской области. Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства.



«Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) по итогам 2020 года составил 327,1 млрд руб., что на 5,8% ниже, чем в 2019 году в действующих ценах. По итогам 2021 года регион, на фоне восстановления экономики, ожидает рост данного показателя до 367,9 млрд руб. или на 12,5% в действующих ценах. Среднее отношение инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) к ВРП за три последних отчетных года находится на низком уровне — 13,8%, что оказывает сдерживающее влияние на рейтинговую оценку», — отмечают аналитики «Эксперт РА».