Официальный курс доллара США снизился на 33 коп., евро — на 37 коп.

УрБК, Москва, 22.09.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 сентября 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 33 коп., до 72,88 руб., курс евро — на 37 коп., до 85,49 руб.