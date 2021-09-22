Официальный курс доллара США снизился на 33 коп., евро — на 37 коп.

УрБК, Москва, 22.09.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 сентября 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 33 коп., до 72,88 руб., курс евро — на 37 коп., до 85,49 руб.
УрБК, Москва, 21.09.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 сентября 2021 года. Курс ...16.09.2021 Официальный курс доллара США снизился на 42 коп., евро — на 70 коп.
УрБК, Москва, 16.09.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 сентября 2021 года. Курс ...14.09.2021 Официальный курс доллара США снизился на 37 коп., евро — на 13 коп.
УрБК, Москва, 14.09.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 сентября 2021 года. Курс ...10.09.2021 Официальный курс доллара США снизился на 37 коп., евро — на 32 коп.
УрБК, Москва, 10.09.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 сентября 2021 года. Курс ...09.09.2021 Официальный курс доллара США снизился на 31 коп., евро — на 44 коп.
УрБК, Москва, 09.09.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 сентября 2021 года. Курс ...