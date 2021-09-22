УрБК, Екатеринбург, 22.09.2021. Аналитики «Эксперт РА» отмечают низкую инвестиционную активность в Свердловской области. Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства.
«Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) по итогам 2020 года составил 327,1 млрд руб., что на 5,8% ниже, чем в 2019 году в действующих ценах. По итогам 2021 года регион, на фоне восстановления экономики, ожидает рост данного показателя до 367,9 млрд руб. или на 12,5% в действующих ценах. Среднее отношение инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) к ВРП за три последних отчетных года находится на низком уровне — 13,8%, что оказывает сдерживающее влияние на рейтинговую оценку», — отмечают аналитики «Эксперт РА».
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2021. Объем валового регионального продукта (ВРП) Свердловской области по итогам 2021 года ...24.03.2021 «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг Свердловской области на уровне ruАА-
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2021. Агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Свердловской области на ...09.09.2020 Свердловская область к концу 2020 года потеряет более 50 млрд руб. инвестиций в основной капитал
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2020. Объем инвестиций в основной капитал в Свердловской области к концу 2020 года сократится ...05.11.2019 Свердловской области подтвердили кредитный рейтинг на уровне ruАА-
УрБК, Екатеринбург, 05.11.2019. Агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Свердловской области на ...08.11.2018 «Эксперт РА» присвоило Свердловской области рейтинг на уровне ruАА-
УрБК, Москва, 08.11.2018. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности Свердловской области ...