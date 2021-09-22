УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
22.09.2021

На подъездных путях завода «Русский Хром 1915» в Первоуральске произошел сход четырех железнодорожных вагонов

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2021. В Первоуральске на 14-м железнодорожном пути необщего пользования, который находится в собственности АО «Русский Хром 1915», произошел сход четырех вагонов.

Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, один вагон был порожний, а три — груженные рудой.

«Транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — говорится в сообщении.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.07.2021 Причиной схода четырех вагонов на СвЖД стало неисправное состояние стрелочного перевода

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2021. Нижнетагильская транспортная прокуратура завершила проверку после схода четырех вагонов ...

13.02.2020 Несколько человек пострадали в результате взрыва на заводе «Русский хром 1915» в Первоуральске

Сегодня, 13 февраля, на предприятии АО «Русский хром 1915» в Первоуральске произошел взрыв. Об этом УрБК сообщили в ...

13.02.2020 Несколько человек пострадали в результате взрыва на заводе «Русский хром 1915» в Первоуральске

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2020. Сегодня, 13 февраля, на предприятии АО «Русский хром 1915» в Первоуральске произошел ...

28.12.2016 Росприроднадзор выявил нарушения на предприятии «Русский хром 1915»

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2016. Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) ...

20.03.2013 В ЗАО «Русский хром 1915» выявлены нарушения трудового законодательства

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2013. Проверка Госинспекции труда в Свердловской области выявила ряд нарушений на предприятии ...

Популярные новости
31.08.2021Любовь Любаева: Цифровизация и образование в АПК — основные тренды следующих лет10.09.2021Банк России повысил ключевую ставку до 6,75% годовых08.09.2021Минфин: Глобальный цифровой налог принесет в бюджет РФ десятки миллиардов рублей03.09.2021Малый бизнес нацелился на экспорт02.09.2021На Среднем Урале растет просрочка по кредитам
Архив новостей
Сентябрь 2021 (679)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Июнь 2021 (704)
Май 2021 (600)
Апрель 2021 (733)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18