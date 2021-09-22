На подъездных путях завода «Русский Хром 1915» в Первоуральске произошел сход четырех железнодорожных вагонов

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2021. В Первоуральске на 14-м железнодорожном пути необщего пользования, который находится в собственности АО «Русский Хром 1915», произошел сход четырех вагонов.
Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, один вагон был порожний, а три — груженные рудой.
«Транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — говорится в сообщении.
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2021. Нижнетагильская транспортная прокуратура завершила проверку после схода четырех вагонов ...13.02.2020 Несколько человек пострадали в результате взрыва на заводе «Русский хром 1915» в Первоуральске
Сегодня, 13 февраля, на предприятии АО «Русский хром 1915» в Первоуральске произошел взрыв. Об этом УрБК сообщили в ...13.02.2020 Несколько человек пострадали в результате взрыва на заводе «Русский хром 1915» в Первоуральске
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2020. Сегодня, 13 февраля, на предприятии АО «Русский хром 1915» в Первоуральске произошел ...28.12.2016 Росприроднадзор выявил нарушения на предприятии «Русский хром 1915»
УрБК, Екатеринбург, 28.12.2016. Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) ...20.03.2013 В ЗАО «Русский хром 1915» выявлены нарушения трудового законодательства
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2013. Проверка Госинспекции труда в Свердловской области выявила ряд нарушений на предприятии ...