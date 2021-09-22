На подъездных путях завода «Русский Хром 1915» в Первоуральске произошел сход четырех железнодорожных вагонов

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2021. В Первоуральске на 14-м железнодорожном пути необщего пользования, который находится в собственности АО «Русский Хром 1915», произошел сход четырех вагонов.



Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, один вагон был порожний, а три — груженные рудой.



«Транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — говорится в сообщении.