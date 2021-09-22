Комфорт в общественном пространстве

В Екатеринбурге в перечень объектов, подлежащих благоустройству в 2022 году в ходе реализации муниципальной программы, попали 12 дворовых территорий и два парка (Преображенский и Солнечные аллеи). Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Также в документе устанавливается список объектов, входящих в реализацию программы «Формирование городской среды в муниципальном образовании «город Екатеринбург». Сюда входят территории, которые планируется благоустроить в период с 2018 по 2024 год, имеющие утвержденную нормативную стоимость элементов благоустройства.



Дизайн-проекты грядущих работ уже одобрены на общих собраниях собственников жилья и районными общественными комиссиями. Программа благоустройства дворов обязательно включает ремонт проездов, обеспечение освещения территории, установку скамеек и урн. По желанию жильцов могут быть добавлены зоны отдыха, детские площадки, парковочные места и так далее.



Отметим, что в 2021 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» были благоустроены дворы во всех районах Екатеринбурга. В конце прошлой недели был сдан объект на улице Маршала Жукова, 10 (Верх-Исетский район). Строители понизили уровень бордюров для комфорта маломобильного населения, расширили автомобильный проезд, восстановили газоны и обновили освещение. В ходе озеленения высажены 400 кустов пузыреплодника и кизильника, а также яблони.







Кроме того, во дворе появилисьновые скамейки и урны, а также площадки для активного отдыха. При этом на игровых площадках использовалось более безопасное покрытие, основанное на резиновой крошке. Похожаяработа была завершена на находящейся рядом улице Антона Валека, 12 еще летом.



Еще одно торжественное открытие реконструированного сквера на минувшей неделе прошло на Латвийской улице Компрессорного микрорайона.В ходе ремонта в рекреационной зоне появились спортивные площадки с прорезиненным покрытием, эргономичные скамейки и уложенные плиткой дорожки. Вся зелень в парке была сохранена, только выкорчеваны пни и убраны старые ветки. Также здесь высажены 250 кустарников и 3,5 тыс. кв. м. газона.







В рамках открытия благоустроенной площадки в сквере прошло праздничное мероприятие с шоу-программой для детей. Кроме того, в честь открытия был торжественно посажен кедр.



«Благоустроенное пространство стало новым центром притяжения Компрессорного. Сюда приходят отдохнуть целыми семьями, любители спорта проводят тренировки, люди старшего возраста совершают прогулки», — отметили в пресс-службе администрации города.



Помимо этого, в июле был завершен ремонт двора на улице Технической, 94 (Железнодорожный район). На реализацию проекта потребовалосьболее 20 млн руб., часть из которых по условиям софинансирования выделили жители дома.



Теперь во дворе есть спортивная площадка с современным покрытием. Тренажеры и малые архитектурные формы рассчитаны на детей разных возрастов.







Среди актуальных проектов «Формирования комфортной городской среды» остается обновление Опалихинского сквера в Екатеринбурге. Недавно рабочая группа по его благоустройствуприняла решение об изменении трассировки пешеходных и велосипедных дорожек, а также используемых для них покрытий — асфальтобетон вместо плитки. Кроме того, на месте одной из двух детских площадок будет организована зона для воркаута.



Аварийные деревья на объекте будут заменены. В итоге здесь появятся 146 молодых деревьев и 707 кустарников. Все подземные коммуникации выполнены вручную, чтобы не задеть корневую систему.







Напомним, что нацпроект «Жилье и городская среда», в который входит программа «Формирование комфортной городской среды», подразумевает благоустройство общественных зон и дворовых территорий. Способствовать включению объекта в него могут граждане, обслуживающие организации и органы местного самоуправления.



Фото предоставлены пресс-службой администрации Екатеринбурга