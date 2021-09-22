Глава Минтруда Антон Котяков заявил о росте МРОТ в 2022 году до 13 тыс. 617 рублей

УрБК, Москва, 22.09.2021. В 2022 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет на 6,4%, до 13 тыс. 617 руб. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков в интервью РИА «Новости».



Министр также сообщил о росте заработных плат в некоторых сферах труда. За этим выросла медианная зарплата, а следом и МРОТ, объяснил он.



Напомним, что с 2020 года МРОТ составляет 42% от медианной зарплаты, которую рассчитывает Росстат. Медианная зарплата — это отметка, относительно которой доходы у половины населения выше, у половины — ниже.