Житель Екатеринбурга присвоил восемь бесхозных квартир общей стоимостью 16 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2021. Чкаловский районный суд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, который присвоил восемь бесхозных квартир общей стоимостью 16 млн руб. Используя подложные документы, он получил выморочные квартиры (владельцы которых умерли, не имея наследников — прим. ред.) и попытался продать, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Например, в мае 2016 года мужчина сделал поддельный паспорт на имя умершей в 2009 году женщины. После чего сообщница обвиняемого пришла в МФЦ и, представившись хозяйкой квартиры, подарила жилье екатеринбуржцу.
Мужчина действовал в Екатеринбурге и Верхней Пышме. Он успел продать добросовестным покупателям четыре квартиры. В прокуратуре напоминают, что по закону выморочные квартиры становятся муниципальной собственностью.
Сейчас екатеринбуржцу предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере» и части 2 статьи 174.1 УК РФ «Совершение сделок с имуществом, приобретенным лицом в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, в крупном размере». Дело сообщницы обвиняемого будет рассматриваться отдельно.
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