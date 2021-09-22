В Свердловской области объявлены неблагоприятные метеоусловия

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2021. В Свердловской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр.
НМУ первой степени опасности объявлены на период с 20.00 21 сентября до 20.00 26 сентября 2021 года.
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