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22.09.2021

В Свердловской области объявлены неблагоприятные метеоусловия

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2021. В Свердловской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр.

НМУ первой степени опасности объявлены на период с 20.00 21 сентября до 20.00 26 сентября 2021 года.

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