Гордума Екатеринбурга утвердила отчет об исполнении бюджета муниципалитета за I полугодие

Гордума Екатеринбурга утвердила отчет об исполнении бюджета муниципалитета за I полугодие 2021 года, который на заседании представила начальник департамента финансов горадминистрации Анна Турунцева.



Как сообщает пресс-служба администрации муниципалитета, по итогам первых шести месяцев 2021 года доходы бюджета составили 25 млрд 658 млн руб. (50,9% к плану), расходы — 22 млрд 897 млн руб. (42,9%).



Отмечается, что более 70% общего объема расходов направлено на финансирование социальной сферы. При этом порядка 50% выделено на образование.



Депутаты большинством голосов утвердили представленный отчет администрации Екатеринбурга.



Напомним, что доходы городского бюджета на 2021 год были утверждены в размере 50 млрд 375 млн руб., расходы — 53 млрд 370 млн руб.