УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Важно
22.09.2021

Гордума Екатеринбурга утвердила отчет об исполнении бюджета муниципалитета за I полугодие

Гордума Екатеринбурга утвердила отчет об исполнении бюджета муниципалитета за I полугодие 2021 года, который на заседании представила начальник департамента финансов горадминистрации Анна Турунцева.

Как сообщает пресс-служба администрации муниципалитета, по итогам первых шести месяцев 2021 года доходы бюджета составили 25 млрд 658 млн руб. (50,9% к плану), расходы — 22 млрд 897 млн руб. (42,9%).

Отмечается, что более 70% общего объема расходов направлено на финансирование социальной сферы. При этом порядка 50% выделено на образование.

Депутаты большинством голосов утвердили представленный отчет администрации Екатеринбурга.

Напомним, что доходы городского бюджета на 2021 год были утверждены в размере 50 млрд 375 млн руб., расходы — 53 млрд 370 млн руб.

Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
22.09.2021 Гордума Екатеринбурга утвердила отчет об исполнении бюджета муниципалитета за I полугодие

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2021. Гордума Екатеринбурга утвердила отчет об исполнении бюджета муниципалитета за I ...

16.09.2021 Доходы бюджета Екатеринбурга в I полугодии выросли почти на 9%

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2021. Доходы бюджета Екатеринбурга в I полугодии 2021 года составили 25 млрд 658 млн руб. ...

11.08.2021 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов представил гордуме отчет об исполнении бюджета за I полугодие

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов представил на рассмотрение депутатов гордумы отчет об ...

26.05.2021 Доходы бюджета Екатеринбурга в I квартале составили 10,7 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2021. Депутаты Екатеринбургской гордумы рассмотрели отчет об исполнении городского бюджета за ...

20.11.2014 Доходы Екатеринбурга в январе-сентябре 2014 года составили более 22 млрд рублей

Доходы Екатеринбурга в январе-сентябре 2014 года составили 22 млрд 414 млн руб. или 78,4% в годовом исполнении. Об этом ...

Популярные новости
31.08.2021Любовь Любаева: Цифровизация и образование в АПК — основные тренды следующих лет10.09.2021Банк России повысил ключевую ставку до 6,75% годовых08.09.2021Минфин: Глобальный цифровой налог принесет в бюджет РФ десятки миллиардов рублей03.09.2021Малый бизнес нацелился на экспорт02.09.2021На Среднем Урале растет просрочка по кредитам
Архив новостей
Сентябрь 2021 (679)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Июнь 2021 (704)
Май 2021 (600)
Апрель 2021 (733)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18