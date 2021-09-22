АКРА повысило кредитный рейтинг головной структуры ГК «КОРТРОС»

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2021. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг компании RSG International Ltd (головная структура ГК «КОРТРОС») с «BBB-(RU)» до «BBB(RU)». Также АКРА изменило прогноз с «позитивного» на «стабильный», сообщает пресс-служба ГК «КОРТРОС».
«Повышение кредитного рейтинга связано с улучшением показателей долговой нагрузки и обслуживания долга», — объясняют аналитики АКРА.
«Исполнение запланированных сроков строительства и продаж, стабильные финансовые показатели ГК «КОРТРОС» являются ключевыми факторами, определяющими уровень кредитного рейтинга компании. Его повышение подтверждает высокую финансовую устойчивость и благонадежность группы компаний», — отметил финансовый директор ГК «КОРТРОС» Вадим Павлусь.
Отметим, что в Екатеринбурге ГК «КОРТРОС» представлена АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое». Компания реализует масштабный проект комплексного освоения территории на юго-западе города. Одновременно с жилыми домами на этой территории создается социальная и коммерческая инфраструктура, появляются парки и зоны отдыха. В районе работают школы, детские сады, детская поликлиника, станция скорой помощи, отделение полиции, почты, МФЦ.
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