АКРА повысило кредитный рейтинг головной структуры ГК «КОРТРОС»

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2021. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг компании RSG International Ltd (головная структура ГК «КОРТРОС») с «BBB-(RU)» до «BBB(RU)». Также АКРА изменило прогноз с «позитивного» на «стабильный», сообщает пресс-служба ГК «КОРТРОС».



«Повышение кредитного рейтинга связано с улучшением показателей долговой нагрузки и обслуживания долга», — объясняют аналитики АКРА.



«Исполнение запланированных сроков строительства и продаж, стабильные финансовые показатели ГК «КОРТРОС» являются ключевыми факторами, определяющими уровень кредитного рейтинга компании. Его повышение подтверждает высокую финансовую устойчивость и благонадежность группы компаний», — отметил финансовый директор ГК «КОРТРОС» Вадим Павлусь.



Отметим, что в Екатеринбурге ГК «КОРТРОС» представлена АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое». Компания реализует масштабный проект комплексного освоения территории на юго-западе города. Одновременно с жилыми домами на этой территории создается социальная и коммерческая инфраструктура, появляются парки и зоны отдыха. В районе работают школы, детские сады, детская поликлиника, станция скорой помощи, отделение полиции, почты, МФЦ.