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22.09.2021

В Свердловской области площадь сельхозугодий за 2020 год сократилась на 2,2 тыс. гектаров

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2021. В Свердловской области в 2020 году площадь сельскохозяйственных угодий, на долю которых приходится 13,23% всего земельного фонда области, в совокупности по всем категориям земель составила 2568,7 тыс. га. Об этом говорится в государственном докладе «О состоянии окружающей среды на территории Свердловской области в 2020 году».

Помимо этого, большая доля в структуре сельхозугодий приходится на пахотные угодья (1468,8 тыс. га, или 57,2% площади сельхозугодий).

Согласно докладу, на Среднем Урале наблюдается ежегодное уменьшение площади сельскохозяйственных угодий. Так, с 2016 по 2020 год она снизилась на 9,7 тыс. га (0,4%), а за 2020 год — на 2,2 тыс. га.

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