В Свердловской области площадь сельхозугодий за 2020 год сократилась на 2,2 тыс. гектаров

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2021. В Свердловской области в 2020 году площадь сельскохозяйственных угодий, на долю которых приходится 13,23% всего земельного фонда области, в совокупности по всем категориям земель составила 2568,7 тыс. га. Об этом говорится в государственном докладе «О состоянии окружающей среды на территории Свердловской области в 2020 году».
Помимо этого, большая доля в структуре сельхозугодий приходится на пахотные угодья (1468,8 тыс. га, или 57,2% площади сельхозугодий).
Согласно докладу, на Среднем Урале наблюдается ежегодное уменьшение площади сельскохозяйственных угодий. Так, с 2016 по 2020 год она снизилась на 9,7 тыс. га (0,4%), а за 2020 год — на 2,2 тыс. га.
УрБК, Екатеринбург, 01.04.2021. Посевные площади сельскохозяйственных культур в Свердловской области с 2016 по 2020 год ...20.04.2018 Земля выходит из оборота
В Свердловской области треть сельхозугодий подвержена заболачиванию и переувлажнению ...16.04.2018 За 10 лет площадь земель свердловских сельхозорганизаций сократилась вдвое
УрБК, Екатеринбург, 16.04.2018. С 2006 по 2016 года общая площадь земель сельскохозяйственных организаций Свердловской ...12.09.2017 Сельхозпроизводители используют только 15% земельного фонда Свердловской области
По итогам 2016 года производители сельскохозяйственной продукции использовали 15,2% всего земельного фонда Свердловской ...12.09.2017 Сельхозпроизводители используют только 15% земельного фонда Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2017. По итогам 2016 года производители сельскохозяйственной продукции использовали 15,2% ...