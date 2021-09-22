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22.09.2021

Объем ВРП Свердловской области в текущем году может вырасти до 2,6 трлн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2021. Объем валового регионального продукта (ВРП) Свердловской области по итогам 2021 года может вырасти до 2,6 трлн руб., говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА».

«Объем ВРП в 2020 году составил, по оценке региона, 2,5 трлн руб., снизившись по сравнению с 2019 годом на 3,1% в текущих ценах. По итогам 2021 года ожидается рост ВРП до 2,6 трлн руб.», — отмечают аналитики.

По данным агентства «Эксперт РА», в 2020 году ВРП на душу населения на Среднем Урале составил 570,2 тыс. руб. Это на 2,8% меньше уровня предыдущего года.

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