Объем ВРП Свердловской области в текущем году может вырасти до 2,6 трлн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2021. Объем валового регионального продукта (ВРП) Свердловской области по итогам 2021 года может вырасти до 2,6 трлн руб., говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА».



«Объем ВРП в 2020 году составил, по оценке региона, 2,5 трлн руб., снизившись по сравнению с 2019 годом на 3,1% в текущих ценах. По итогам 2021 года ожидается рост ВРП до 2,6 трлн руб.», — отмечают аналитики.



По данным агентства «Эксперт РА», в 2020 году ВРП на душу населения на Среднем Урале составил 570,2 тыс. руб. Это на 2,8% меньше уровня предыдущего года.