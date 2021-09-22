УрБК, Екатеринбург, 22.09.2021. Гордума Екатеринбурга утвердила отчет об исполнении бюджета муниципалитета за I полугодие 2021 года, который на заседании представила начальник департамента финансов горадминистрации Анна Турунцева.
Как сообщает пресс-служба администрации муниципалитета, по итогам первых шести месяцев 2021 года доходы бюджета составили 25 млрд 658 млн руб. (50,9% к плану), расходы — 22 млрд 897 млн руб. (42,9%).
Отмечается, что более 70% общего объема расходов направлено на финансирование социальной сферы. При этом порядка 50% выделено на образование.
Депутаты большинством голосов утвердили представленный отчет администрации Екатеринбурга.
Напомним, что доходы городского бюджета на 2021 год были утверждены в размере 50 млрд 375 млн руб., расходы — 53 млрд 370 млн руб.
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