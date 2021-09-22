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22.09.2021

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности Свердловской области на уровне ruАА-

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2021. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Свердловской области на уровне ruАА- со стабильным прогнозом. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Кредитный рейтинг уровня ruАА- подтверждает высокую кредитоспособность и финансовую надежность региона по сравнению с другими объектами рейтинга в РФ.

«Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее 182 дней с даты, указанной в Календаре пересмотра и раскрытия суверенных кредитных рейтингов», — отмечают аналитики «Эксперт РА».

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