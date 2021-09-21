Число выданных ипотечных кредитов в Челябинской области за месяц снизилось на 10%

УрБК, Челябинск, 21.09.2021. Жители Челябинской области в августе 2021 года оформили 3 тыс. 490 ипотечных кредитов. Это на 10% меньше уровня предыдущего месяца, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель также сократился на 10%.
Отметим, что в целом по России банки в августе выдали 135 тыс. кредитов. Это на 14% меньше уровня аналогичного месяца прошлого года.
Самые сильные результаты в годовом выражении показали Якутия (плюс 8%) и Приморский край (плюс 6%). Наиболее слабые результаты продемонстрировали Москва (минус 27%), Воронежская область (минус 27%) и Санкт-Петербург (минус 24%).
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