Число выданных ипотечных кредитов в Челябинской области за месяц снизилось на 10%

УрБК, Челябинск, 21.09.2021. Жители Челябинской области в августе 2021 года оформили 3 тыс. 490 ипотечных кредитов. Это на 10% меньше уровня предыдущего месяца, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель также сократился на 10%.



Отметим, что в целом по России банки в августе выдали 135 тыс. кредитов. Это на 14% меньше уровня аналогичного месяца прошлого года.



Самые сильные результаты в годовом выражении показали Якутия (плюс 8%) и Приморский край (плюс 6%). Наиболее слабые результаты продемонстрировали Москва (минус 27%), Воронежская область (минус 27%) и Санкт-Петербург (минус 24%).