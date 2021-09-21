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21.09.2021

Госкомпания «ДОМ.РФ» продает исторический особняк в центре Екатеринбурга за 23,6 млн рублей

Госкомпания «ДОМ.РФ» выставила на продажу исторический особняк в Екатеринбурге по пр. Ленина, 18а.

Как говорится на сайте компании, в состав лота входит здание доходного дома А.М. Паршученкова (площадь — 532 кв. м.), которое является объектом культурного наследия, а также земельный участок площадью 0,1 га.

Начальная цена лота составляет 23 млн 587 тыс. 300 руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 11 октября.

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